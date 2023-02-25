İsmayil İbrahimli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmayil İbrahimli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmayil İbrahimli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmayil İbrahimli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmayil İbrahimli 13 Şubat 1998 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Ismayıl Khalid oğlu İbrahimli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmayil İbrahimli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AS Sports Communication yapmaktadır. İsmayil İbrahimli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İsmayil İbrahimli'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İsmayil İbrahimli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimli.20/

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İsmayil İbrahimli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmayil İbrahimli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmayil İbrahimli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmayil İbrahimli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında MOIK

1 Temmuz 2018 yılında Karabağ

İsmayil İbrahimli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmayil İbrahimli şuan Karabağ takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

İsmayil İbrahimli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 21 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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