İsmayil Zulfugarly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmayil Zulfugarly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmayil Zulfugarly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmayil Zulfugarly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmayil Zulfugarly 16 Nisan 2001 tarihinde Barda şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Zülfüqarlı İsmayıl Ömər şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmayil Zulfugarly Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. İsmayil Zulfugarly, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftçi Baku futbol takımında oynamaktadır. Neftçi Baku takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İsmayil Zulfugarly'nin Neftçi Baku ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmayil Zulfugarly Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismayilzulfugarli/

Haberin Devamı

İsmayil Zulfugarly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmayil Zulfugarly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İsmayil Zulfugarly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmayil Zulfugarly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Neftçi Baku

İsmayil Zulfugarly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmayil Zulfugarly şuan Neftçi Baku takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İsmayil Zulfugarly Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neftchi Baku

Azerbaycan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.