İSMEK başvuruları başladı mı? İSMEK kursları kayıt tarihleri 2021, kayıt olma, online kayıt işlemleri nasıl yapılır?

800'e yakın program ve 40 alanda verilen İSMEK eğitimleri 3 ile 10 ay arası devam edebiliyor. Programları tamamlayan vatandaşlara da MEB onaylı Kurs Bitirme Sertifikası veriliyor. Meslek sahibi olmak ve kendilerini ilgi alanlarında geliştirmek isteyen adaylar kurslara koronavirüs pandemisi nedeniyle ara vermişti. Peki, İSMEK kursları kayıt tarihleri 2021 | İsmek kayıt olma, online kayıt işlemleri nasıl yapılır?

İSMEK KURSLARI KAYIT TARİHLERİ 2021

Geçtiğimiz günlerde İSMEK duyuruda bulundu. Kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı bildirilen açıklama doğrultusunda 24 Eylül 2021 (Bugün) saat 10.00'da kursiyer kayıt işlemleri başladı.

İSMEK KAYIT OLMA, ONLİNE KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt işlemi, (İsmek’in İnternet sitesi kursiyer.ismek.istanbul,) adresinden çevrimiçi olarak yapılmaktadır. İlk olarak İsmek kayıt tarihlerini kontrol edip, başvuru sürecine başlayabilirsiniz.

Kayıt tarihlerinin açıklanması ile birlikte ilk iş olarak kursiyer.ismek.istanbul adresine giriş yapmalısınız. Açılan sayfada T.C. Kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriniz gibi istenen soruları cevaplayıp, kayıt aşamasına geçebilirsiniz. Sistem sizi bilgilerinizden tanımaktadır.

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yapın.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Kursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz

İSMEK KURSLARI ÜCRETLİ Mİ?

İSMEK kursları tamamen ücretsizdir. Dilediğiniz kurs merkezi ve branşa herhangi bir ücret ödemeden katılabilirsiniz.

İSMEK ALAN VE BÖLÜMLERİ NELER?

İSMEK “mesleki eğitimler, kişisel gelişim, güzel sanatlar, el sanatları ve zanaat” olmak üzere 4 dalda, 22 alanda hizmet verecek.

Mesleki Eğitimler;

– Bilişim Teknolojileri

– Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

– Gastronomi ve Mutfak Sanatları

– Grafik ve Teknik Tasarım

– Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

– Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi

– Muhasebe ve Finans

– Robotik ve İnovasyon

– Turizm ve Otelcilik

– Yönetim ve Hizmet

– Ziraat

Kişisel Gelişim;

– Dil Eğitimleri

– Kişisel Gelişim ve Eğitim

Güzel Sanatlar

– Müzik

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı