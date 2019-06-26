ISMEK Yaz Kurslarına müracaatta son günler

Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) 2019 yılı yaz dönemi kursları başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ISMEK'te 28 Haziran 2019 tarihine kadar kayıtlar devam edecek. Ücretsiz olarak 8-15 yaş gurubuna yönelik 13 branşta kurs açılacak.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Halı Sarayı 3. katında bulunan ISMEK birimine yapılabilecek kurs başvurularının ardından önümüzdeki günlerde kurs tarihleri açıklanacak. Açılacak kurslar arasında Bilgisayar, İngilizce, Almanca, İşaret Dili, Ebru, Resim, Diksiyon, Etkili ve Hızlı Okuma, Drama, Bağlama, Gitar, Halk Oyunları, Basketbol ve Satranç branşlarında kurslar başlayacak. Kursların başlama tarihleri ayrıca ilan edilecek.

Kaynak: İHA