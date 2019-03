İsmet Akın; “Halkımız için gece gündüz çalışacağız”

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında Hıdırbeyli mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kapı kapı gezerek mahalle sakinlerinin sıkıntı ve isteklerini dinleyen Akın "Kapısını çaldığımız her evde, bizleri ailelerinin birer ferdi gibi karşılayan vatandaşlarımıza minnettarım" dedi.

Başkan Akın'ı, samimiyetle karşılayan mahalle sakinleri "Bizler vatanını seven insanlarız ve İsmet Başkanımızın da ne kadar vatan ve Germencik sevdalısı olduğunu biliyoruz. Başa geçtiği zaman Germencik'in hizmetinde olacağına inanıyoruz. Zaten diğer adayı tanımıyoruz ve yanındaki isimler de Germencik halkına yakışacak isimler değil. PKK'yı destekleyen isimlerin olduğu bir listeye oy vermeyiz. Dediğimiz gibi bizler vatanını seven insanlarız. Sandıkta da gereken cevabı vereceğiz" dedi.

"Vatan sevgisi hizmetle ölçülür"

Hıdırbeylili vatandaşların destek sözlerine teşekkür eden Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın; "Vatan sevdalısı bir kardeşiniz olarak hizmetlerimizle Germencik'in adını duyuracağız. Her zaman söylediğim gibi Germencik'i şaha kaldıracağız. Vatan sevgisi hizmetle ölçülür bizde, asla lafla sözle vatana hizmet edilmez. Hizmet, üretmekle olur, biz şimdiye kadar ürettik. Bu hizmetlerimizi bir adım ileriye taşımak için yola çıktık. Her zaman sizlerin hizmetinde olacağım, adil ve şeffaf olacağım. Yapabileceklerimiz yapacağız, yapamadıklarımızı ise anlatacağız. Bizler hizmet eriyiz, halkımıza gecemizi gündüzümüzü adayıp "of" demeyeceğiz. Ülkemizin bekası diyerek hizmet için yarışırken Germencik'i hak ettiği yere getireceğiz. Son olarak sizlere sıcak ve içten yaklaşımlarınızdan ve gönülden destekleriniz için minnettarım" dedi.

