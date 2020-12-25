İsmet İnönü ölümünün 47’nci yılında törenle anıldı

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nü anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, askeri heyet ve merhum İnönü'nün aile yakınları katıldı.

Tören, Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından yapılan saygı duruşu ile başladı. Merhum İsmet İnönü'nün kabri başında devam eden törende İnönü'nün özgeçmişi okundu. Ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve İnönü ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşunun ardından tören sona erdi.