İsmet İnönü’nün 45’inci ölüm yıl dönümü
Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45'inci yıl dönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen bando konseri ile anıldı.
Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 45'inci yıl dönümünde memleketi Malatya'da düzenlenen bando konseri ile anıldı.
Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafında verilen Konseri ilgi gördü. 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri sırasında birçok vatandaş konseri cep telefonu ile görüntüledi.
Çeşitli parçaların çalındığı 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı Konseri beğeni ile dinlendi.
Kaynak: İHA
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