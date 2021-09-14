İsmet Uçma kimdir, nereli? Öldü mü? Kaç yaşında neden öldü? İsmet Uçma'nın biyografisi

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. 66 yaşındaki milletvekilinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bunun üzerine hayatı ve neden öldüğü merak konusu oldu. Biz de İsmet Uçma kimdir, nereli? Öldü mü? Kaç yaşında neden öldü? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İsmet Uçma'nın biyografisi haberimizde...

İSMET UÇMA KİMDİR, NERELİ? İSMET UÇMA BİYOGRAFİSİ

İsmet Uçma, 1 Ocak 1955'te Ordu Fatsa'da doğdu. İlahiyatçı, İktisatçı, Siyaset Bilimci ve Yayıncı olan İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Kelâm Felsefe Anabilim Dalında "Kuran ve Sünnette Şefaat Kavramı" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında "Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik" adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Bir dönem özel bir okulda öğretmenlik yaptı. Yayıncılık hayatına 1983 yılında Bir Yayıncılıkta editör olarak başladı ve 1986 yılında İşaret Yayınlarını, 2000 yılında da Şehir Yayınlarını kurdu. 1994-1997 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011’de Ak Parti İstanbul Milletvekili seçildi.

Birleşik Dağıtım, Basın Yayın Birliği, Türkiye Yazarlar Birliği, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991 yılında Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü. Arapça ve İngilizce bilen 66 yaşındaki İsmet Uçma, 6 çocuk babasıdır.

İSMET UÇMA ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

27. Dönem İstanbul Milletvekili olan ve bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 66 yaşındaki İsmet Uçma, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.