İsmet Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmet Yazgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsmet Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsmet Yazgan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İsmet Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmet Yazgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmet Yazgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmet Yazgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmet Yazgan 10 Temmuz 1997 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmet Yazgan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmet Yazgan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmet Yazgan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İsmet Yazgan'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmet Yazgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismetyazgn/

İsmet Yazganboyu ve yaşı kaç

İsmet Yazgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmet Yazgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

İsmet Yazgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmet Yazgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Kuşadasıspor

18 Ocak 2019 yılında Orhangazi Bld

16 Eylül 2019 yılında Yahyalı Spor

17 Ocak 2020 yılında Gebzespor

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

17 Ağu 2021 yılında Çatalcaspor

İsmet Yazgan kimdir

İsmet Yazgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmet Yazgan şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İsmet Yazgan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Marcel Gotz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gotz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Gotz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Gotz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Suer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Suer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Suer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Suer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
(4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
(4 Yıllık) Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (SÖZEL)
Dennis Lippert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lippert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dennis Lippert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dennis Lippert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Hatay'dan 228 saat sonra gelen mucize haberi! Enkazdan sağ olarak kurtarıldı!
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Berna Laçin'in Fahrettin Altun paylaşımı, Gülben Ergen'i kızdırdı: "Sağlık üzerinden yapılan yorum yersiz ve yakışıksız"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları