İsmet Yazgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmet Yazgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmet Yazgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmet Yazgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmet Yazgan 10 Temmuz 1997 tarihinde Kayseri şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İsmet Yazgan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmet Yazgan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmet Yazgan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İsmet Yazgan'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmet Yazgan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ismetyazgn/

İsmet Yazgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmet Yazgan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İsmet Yazgan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmet Yazgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ekim 2018 yılında Kuşadasıspor

18 Ocak 2019 yılında Orhangazi Bld

16 Eylül 2019 yılında Yahyalı Spor

17 Ocak 2020 yılında Gebzespor

17 Eylül 2020 yılında Karaman Bld

17 Ağu 2021 yılında Çatalcaspor

İsmet Yazgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmet Yazgan şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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