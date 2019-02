Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik konusunda çığır açtığını belirten AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "CHP'li adaylar bile gönül belediyeciliği meselesini ondan aldılar. Ama fiziki şartların düzenlenmesinde, hizmet etmesinde çok başarılı değiller maalesef" dedi.

Seçim çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Bingöl Kiğılı Sanayici ve İşadamları Derneğinde iş adamları ile bir araya geldi. Yıldırım iş adamlarının sorunlarını dinlerken, projeleri ile ilgili soruları da yanıtladı. Ümraniye'de hizmeti hep beraber yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Hizmeti hep beraber yine yapacağız. Birlikte yapacağız. Ben bu birlikteliği, mahalle birlikteliğini, dernekçilik birlikteliğini ve beraber karar vermeyi çok önemsiyorum. Ve mahallelere gittiğimiz zaman arkadaşlarımızı, oradaki kardeşlerimizi, hanım kardeşlerimizi, gençleri dinliyoruz. Kafelere giriyoruz dinliyoruz. Ben bunlardan istifade ediyorum" dedi.

"CHP'li adaylar gönül belediyeciliğini ondan aldılar"

Belediyecilik hizmetleri konusunda tecrübeli olduklarını aktaran Yıldırım, "Bizim belediyecilik yönünde bir derdimiz yok aslında. 1994 yılından beri belediyecilik ruhu devam ediyor. Biraz eksildi, biraz fazlalaştı veya şekli değişti ama belediyeciliği bu ülkeye getiren ve o konuda artık destansı bir imza atmış olan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan. Onunla bu konuda kimse aşık atamaz. Onun ekibi ile de atamaz. Onun için aslında hep onlardan örnek aldılar. CHP'li adaylar bile gönül belediyeciliği meselesini ondan aldılar. Ama fiziki şartların düzenlenmesinde, hizmet etmesinde çok başarılı değiller maalesef" şeklinde konuştu.

"Spora daha fazla önem vereceğiz"

Belediye konusunda hizmetlerin üzerine yeni hizmetler ekleyerek devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, "Ama bizim bir farklılığı getirmemiz lazım. Ümraniye'ye farklı bir şeyler yapmamız lazım. O farklılıkları da işte ulaşımda bir şeyler yapmamız lazım, otoparklar konusunda bir şeyler yapmamız lazım. İşte 700 bin kişilik bir şehirde sokak pazarlarının olmaması lazım. Düzenli parklanmanın olması lazım. Her mahallede birden fazla yeşil alan, çocukların park alanlarının belki beş, on tane olması lazım. Gençlere spor imkanlarının olması lazım. Ümraniyespor'un bir altyapısı var ama onun dışında amatör spor kulüpleri mahallelerde maalesef çok önde değil. Bir tek biraz Kazım Karabekir'e biraz yeni bir şeyler yapmışlar. Bir de Dudullu'da bir futbol kulübü var, Dudulluspor. Orada biraz hizmet yapılıyor. Böyle bir nüfusta hemen hemen her mahallede bir spor aktivitesinin olması lazım gençler için. Hem gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaracak hem de Ümraniye bununla anılabilir. Eskiden Ümraniye ciddi anlamda futbolcu yetiştiriyordu. Biz gelirsek inşallah futbola ve diğer spor dallarına mutlaka daha fazla ehemmiyet vereceğiz" diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, iş adamları ile buluşmasının ardından Haldun Alagaş Süheyl Ünver Halk ve Çocuk Kütüphanesi'nde tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu'nun imza gününe katıldı. Erhan Afyoncu ile bir süre sohbet eden Yıldırım, yazarın imzalı kitabını aldı.

