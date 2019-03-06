İsmet Yıldırım, meslek ve esnaf odalarını ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'deki meslek ve esnaf odalarını ziyaret etti.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçim çalışmalarına meslek ve esnaf odalarını ziyaret ederek devam etti. Yıldırım, önce Ümraniye Minibüsçüler Odası'na bir ziyaret gerçekleştirerek, onların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Yıldırım bu ziyaretin ardından Ümraniye Motorlu Taşıtları Sahipleri ve Şoförleri Odası'nı ziyaret etti. Burada da bir süre kalan Yıldırım, odadaki yetkililerle sohbet etti. Son olarak Ümraniye Bakkallar, Bayiiler, Büfeciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Yıldırım, yerel seçimlerde destek istedi.

Kaynak: İHA