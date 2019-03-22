İsmet Yıldırım’dan Ümraniye’ye yeni bir millet bahçesi müjdesi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniyelilere yeni bir millet bahçesi müjdesi vererek, "Ümraniye'ye İstanbul'da olmayan bir millet bahçesini kazandıracağız" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile birlikte "Halk Buluşmaları" programına katıldı. Yıldırım'ın programın yapılacağı salona gelişte sokak içerisinde coşkulu bir kalabalık ve gençlerin meşaleli sürprizi ile karşılandı. Salona girdikten sonra masaları tek tek dolaşan Başkan Adayı Yıldırım, masalardaki vatandaşlarla selamlaştı.

"Eski Türkiye'ye geri dönmek istemiyoruz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'ye yönelik bir filim ve fırıldağın döndüğünü ifade ederek, "Bu filim fırıldağı anlamak idrak etmek hepimizin üzerine borç. Niye borç. Biz çünkü o eski Türkiye'ye bir daha geri dönmek istemiyoruz" dedi.

'Halk Buluşması'nda bir konuşma yapan Çamlı, Yeni Zelanda'da yaşanan olayı hatırlattı ve saldırıyı gerçekleştiren teröristin hazırladığı manifestoyu anlattı. Çamlı, "Ta yeni Zelanda'dan bizim beka meselemizi bize anlatıyor ama bugün bu ülkede, bu ülkenin ikinci partisi durumunda olan aslında bu ülkede ne kadar kötülük varsa hepsinin anası olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki adam, diyor ki ne bekası diyor. Bizim beka diye bir derdimiz mi var diyor. Dünyanın dibinden bekamızı hatırlatıyor. Bizim en çok dertlilerimizden bir tanesi olması gereken ana muhalefet partisi lideri de ne bekası diyor. YPG, MPG diyor işte oradan, güneyde şöyle olur böyle olur diyor, yo diyor niye saldırsınlar ki bize diyor. Yani bir film fırıldak var. Bu filim fırıldağı anlamak idrak etmek hepimizin üzerine borç. Niye borç. Biz çünkü o eski Türkiye'ye bir daha geri dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençlerle sık sık bir araya geldiğini ve keyif aldığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise, "Bundan sonra da sık sık sizlerle bir araya geleceğiz inşallah. Yani gençlere inmek lazım. Gençleri tanımak lazım. Çünkü Ümraniye'mizin 700 bin nüfusunun yüzde 27'si genç. Demek ki bizim gençleri ayrı bir program dahili içerisinde belediye olarak, belediye meclisi olarak, belediye hizmetleri olarak ayrı bir kategoriye sokmamız lazım. Onlarla da gönül bağımızı sık sık uzatarak devam ettirmemiz lazım" dedi.

"Gençlerimize büyük bir kütüphane yapacağız"

Ümraniye'de yapacakları üç büyük meydandan bahseden Başkan Adayı Yıldırım, bu meydanları da Millet Kıraathaneleri ile taçlandıracaklarını hatırlatarak, "Gençlerimize büyük bir kütüphane yapacağız oraya. Çok büyük bir kütüphane olacak orası. Üç tane kütüphane ile başlıyoruz, projeleri bitti. Bir tanesini burada yapacağız, bir tanesini orta bölgede, bir tanesini de Dudullu bölgesinde. Yani hepsini bu meydanların yanında yapacağız. Gençlerimiz orada rahat ve huzur içerisinde ve sosyalleşerek çalışsınlar. Millet Kıraathaneleri diyoruz onlara da biliyorsunuz. Çok modern olacak. Çizgileri bizim örfümüze, adetimize, milli geleneğimize ve mimarimize uygun çizgiler ve yaşantı olacak. Oraları hakikaten çok beğeneceksiniz. Farkını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ümraniye'ye yeni bir millet bahçesi müjdesi

Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım'dan Ümraniyelilere yeni bir millet bahçesi müjdesi geldi. Yıldırım, "Yeni bir Millet Bahçesi projem var. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Binali abiye bunu arz edeceğim. İnşallah Ümraniye'mizin göbeğinde 180 dönümlük bir araziyi yapılaşmadan kurtaracağım ve inşallah millet bahçesini oraya yerleştireceğiz. Ümraniye'ye İstanbul'da olmayan bir millet bahçesini inşallah oraya kazandıracağız. Bunu da üç gün önce arkadaşlarla paylaştık. Bunun üzerinde duracağız. Bunu yerini şimdi açıklamıyorum. Herkesin memnun olacağı, metro durağının olduğu bir yer ve Ümraniye'nin merkezinde önemli bir millet bahçesi haline getireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA