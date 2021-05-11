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İsmi isminin anlamı nedir, İsmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

İsmi isminin anlamı; bilinmemektedir. Bu içeriğimizde İsmi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, İsmi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

İsmi isminin anlamı nedir, İsmi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İsmi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İsmi ismi ne demek, İsmi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İsmi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İsmi İsminin anlamı nedir? TDK İsmi anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda İsmi isminin anlamı yer almamaktadır.

İsmi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da İsmi ismi geçmemektedir.

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İsmi isminin kökeni:

İsmi isminin kökeni ve Türkiye'de bu isme sahip kaç kişinin olduğu bilinmemektedir.

İsmi isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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İsmi isminin rengi:

Hardal

İsmi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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İsmi isminin Harf Analizi Nedir ?

İsmi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

İsmi isminin Numerolojisi Kaçtır?

İsmi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

S : 22

M : 16

İ : 12

= 62 İsmi İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

İsmi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İsmi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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İsmi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9   S: 1   M: 4   İ: 9 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

İsmi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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