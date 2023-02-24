İsmir Mudzelet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmir Mudzelet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmir Mudzelet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmir Mudzelet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmir Mudzelet 9 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ismir Mudželet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmir Mudzelet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmir Mudzelet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Kakanj takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsmir Mudzelet'nin FK Rudar Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsmir Mudzelet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmir Mudzelet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmir Mudzelet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmir Mudzelet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında FK Rudar Kakanj

İsmir Mudzelet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmir Mudzelet şuan FK Rudar Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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