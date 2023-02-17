İsmir Nadarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsmir Nadarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsmir Nadarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsmir Nadarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsmir Nadarevic 29 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ismir Nadarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsmir Nadarevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsmir Nadarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsmir Nadarevic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsmir Nadarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsmir Nadarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsmir Nadarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsmir Nadarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

İsmir Nadarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsmir Nadarevic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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