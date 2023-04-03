İsnaba Graca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsnaba Graca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsnaba Graca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsnaba Graca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsnaba Graca 4 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Isnaba Fidaiba Silva Graça şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsnaba Graca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsnaba Graca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsnaba Graca'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsnaba Graca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsnaba Graca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsnaba Graca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsnaba Graca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Leixões A23

1 Temmuz 2021 yılında Leixões

1 Temmuz 2022 yılında CF Estrela U23

İsnaba Graca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsnaba Graca şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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