İsnik Alimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsnik Alimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsnik Alimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsnik Alimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsnik Alimi 2 Şubat 1994 tarihinde Delogoždi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Исник Алими şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsnik Alimi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. İsnik Alimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsnik Alimi'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsnik Alimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsnik Alimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsnik Alimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsnik Alimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında NK Novigrad

20 Mayıs 2013 yılında Chievo U19

6 Ağustos 2014 yılında Lumezzane

30 Haziran 2015 yılında Chievo Verona

1 Temmuz 2015 yılında Atalanta

31 Ağustos 2015 yılında Maceratese

30 Haziran 2016 yılında Atalanta

31 Ağustos 2016 yılında Forlì

30 Haziran 2017 yılında Atalanta

22 Temmuz 2017 yılında Vicenza

31 Mayıs 2018 yılında Atalanta

7 Temmuz 2018 yılında Rimini

8 Ağustos 2019 yılında Atalanta

9 Ağustos 2019 yılında Imolese

30 Haziran 2020 yılında Atalanta

18 Eylül 2020 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2021 yılında Atalanta

30 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

İsnik Alimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsnik Alimi şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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