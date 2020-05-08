İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 19,1 oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, nisanda 19,1'e geriledi.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2020 sonuçları açıklandı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi nisanda 19,1 seviyesine gerileyerek üst üste ikinci ayında da rekor düşük seviyede gerçekleşti. Endeks mart ayında 35,7 olarak ölçülmüştü. Endekste eşik değer 50'nin altında ölçülen rakamlar, ihracat ikliminde bozulmaya işaret etti.

Yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) dünya genelinde ekonomik aktiviteyi etkilemesine bağlı olarak, Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları nisanda bozulmaya devam etti. PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite gerileyerek salgının küresel etkisini ortaya koydu.





- Beş büyük pazarda sert düşüşler oldu





Avrupa'nın birçok ülkesi büyük Kovid-19 salgınına maruz kaldı ve daha fazla yayılmayı önlemek için sokağa çıkma yasakları geniş çapta uygulandı. Bunun sonucu olarak, üretimde en yüksek oranlı düşüşlerin bazıları Avrupa ekonomilerinde gerçekleşti.

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya'nın ekonomik aktivitelerinde sert düşüşler kaydedildi ve ilgili PMI anketlerinin başladığı 1990'lardan beri benzeri görülmemiş oranlarda küçülmeler yaşandı.

Nisan ayında ABD'deki üretim de rekor düşüş sergiledi. Daralma, küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda gerçekleşti.

Ekonomik aktivitedeki en sert düşüşlerden bazıları, Kovid-19 salgınının güçlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasaklarının katı bir şekilde uygulandığı gelişen piyasa ekonomilerinde yaşandı. Bu durumun bir örneği, ekonomik aktivitesi mart ayındaki ılımlı büyümenin ardından nisanda sert bir şekilde daralan Hindistan oldu. Takip edilen tüm ülkeler içerisinde en keskin daralma ise Uganda'da yaşandı.





- Çin'de üretim, en düşük oranda küçüldü





Ekonomik aktivitede en düşük oranlı daralmalardan bazıları Orta Doğu'da görüldü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da nisanda göreli olarak ılımlı düzeyde daralmalar kaydedildi. Bu ülkelerin tamamında ikinci çeyreğin başında üretimde rekor düşüş yaşanmıştı.

Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 1 civarında olan Çin ise nisanda üretimin en düşük oranda küçüldüğü ülke oldu. Ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay azalmış olsa da sokağa çıkma yasaklarının kısmen gevşetilmesine bağlı olarak daralma, söz konusu üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "Nisan ayında Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi, Kovid-19 salgınının yayılımını engellemek için uygulanan sokağa çıkma yasaklarının küresel ekonomi üzerindeki ağır etkisini ortaya koydu. Endekste yer alan 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite düşüş kaydetti. Birçok pazarda, geçmişte benzeri görülmemiş oranlarda üretim kayıpları yaşandı. Türk imalatçıları, nisanla birlikte krizin en kötü döneminin geride kaldığını ve koşulların önümüzdeki aylarda kademeli olarak iyileşeceğini umut ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA