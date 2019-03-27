İSO Vakfı’nın 25.yıldönümünde duayen sanayiciler buluştu

İstanbul Sanayi Odası Vakfı'nın (İSOV) 25. kuruluş yıldönümü, Odakule'de düzenlenen Mütevelli Heyet Toplantısı'nda kutlandı.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Ali Coşkun, Ali Ahmet Kocabıyık, Halit Narin, Hüsamettin Kavi, Jak Kamhi ve Ömer Dinçkök'ün de olduğu vakfın kurucusu olan ve Türk sanayisi ve ekonomisinin gelişimine büyük emek veren 34 duayen sanayiciye plaket verildi.

İSOV'un 25.kuruluş yıldönümü şerefine verilen yemek sonrasında yapılan İSOV Mütevelli Heyet toplantısında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 1994 yılında kurulan vakfa özverili çabalarıyla unutulmaz katkılar yapan sanayicilere şükranlarını sunarken, vefat edenleri özlem ve rahmetle andıklarını söyledi.

İSO Vakfı'nın kurulduğu günden bu yana sahip olduğu misyon ve vizyon çerçevesinde her geçen gün daha da güçlenen bir ivme ile faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Bahçıvan, "Vakfımızın faaliyetlerinde eğitim ve yarınlarımızın güvencesi gençlere özel bir önem veriyoruz. Vakfımızın en önemli misyonu; gelecek nesillere üretim kültürünü aktarmasıdır. Bu ocaktan çıkan üretim kültürü ve değerlerinin, vakfımızca maddi ve manevi açıdan desteklenen gençlerde giderek kök saldığını görmek hepimize büyük bir mutluluk veriyor" dedi.

Konuşmasında eğitim düzeyi düşük, bilgi birikimi zayıf toplumları zor günlerin beklediğine dikkat çeken Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acı ama gerçek, eğitim kalitesi düşük ülkeleri çok daha zor günler bekliyor. Ülkemiz sanayicileri de her geçen gün daha fazla bilinçli ve üretken nitelikli işgücüne ihtiyaç duyarken, Türkiye'de mesleki eğitim bir türlü itibar kazanamıyor.

"Ne yazık ki mesleki eğitim hem oransal hem kalite anlamında yetersiz ve bu da bizi rahatsız ediyor. Bu temel sorunumuza bir çözüm bulmak amacıyla MEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte eğitim ve üretim hayatımıza önemli katkılar yapacak çalışmalar yürütmekteyiz.

"İstanbul özelinde "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" okul-sanayi işbirliğini daha işlevsel hale getirebilmek adına İTO ile birlikte, paydaşlarımız arasında olan İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile sanayi firmalarımızın da içinde olacağı bir değerli ve anlamlı projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz.

"Gerek odamızın, gerekse vakfımızın, meslek liseleri ile ilgili olarak yürütmekte olduğu bütün bu çalışmaların gelmiş olduğu nokta gelecek adına bize çok umut vermektedir. Bu çalışmalar başarılı olursa herhalde İSO ve İSOV'un gelecek adına yapacağı en kıymetli marka çalışmalarından birisi ortaya çıkmış olacak.

"Vakıf olarak, 25 yıl boyunca bıraktığımız tohumlardan çok daha fazlasını, önümüzdeki yıllarda da bırakacağımızdan kuşku duymuyorum. İSOV kültürü, böylece gelecek nesillere üretim misyonu çerçevesinde dokunmaya devam edecektir. Ülkemizde üretim kültürünün daha fazla kök salmasına en güçlü katkıyı sunacaktır." (Fotoğraflı)

DHA