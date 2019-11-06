Ispanak zehirlenmesiyle ilgili flaş açıklama

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir.

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