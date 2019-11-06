Ispanak zehirlenmesiyle ilgili flaş açıklama
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Nitrat ve nitrit kalıntısı yönünden yapılan analizlerde herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ıspanak tüketebilirler" denildi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:
Bakanlığımıza ulaşan tüm ihbarlar değerlendirilmiş; ayrıca, sağlık kuruluşlarına başvuranların evlerinden ve ıspanak satın aldıkları işletmelerden numuneler alınmış, analiz edilmek üzere Bakanlığımız laboratuvarlarına gönderilmiştir. Mikrobiyolojik analizlerde zehirlenmeye sebep olacak herhangi bir mikroorganizma tespit edilmemiştir.
Ayrıntılar geliyor..
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