Ispanaklı ve Patatesli sufle nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Ispanaklı ve Patatesli sufle

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Ispanaklı ve Patatesli sufle Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ispanaklı ve Patatesli sufle nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Ispanaklı ve Patatesli sufle nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Ispanaklı ve Patatesli sufle tarifi.

Ispanaklı ve patatesli sufle tarifi için malzemeler

4 yumurta

1 su bardağı krema

1 diş sarımsak

2 demet ıspanak

1 patates

2 su bardağı lor peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

Ispanaklı ve patatesli sufle Nasıl Yapılır

Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Krema, ezdiğiniz sarımsak, ince kıydığınız ıspanak, rendelediğiniz patates ve lor peynirini ilave edin. Tuz ve rendelenmiş muskat ile tatlandırıp karıştırın. Karışımı hafif yağladığınız oval bir fırın kabına alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirip sıcak servis yapın.