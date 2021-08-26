İspanya açıklarında görülen bir gemide 2'si Türk 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da Akar gruba ait Liberya bayraklı Global Lake isimli bir yük gemisinde kargo tank kontrolü esnasında 4 çalışan dengesini kaybedip yere yığıldı. Öncesinde bayılan çalışanlara ilk müdahale yapılmasına rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze'nin hayata tutunamadığı öğrenildi. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu biliniyor.

2'Sİ TÜRK 3 PERSONEL GEMİDE ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ!

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çalışanların zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirtilerek, "25.08.2021 günü 22.25'te Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker Cartagena Limanı açıklarında seyir halinde iken gemide yapılan tank temizleme işlemi esnasında 2'si Türk 3 personelin zehirlenerek vefat ettiği, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır. Cartagena MRCC ile görüşülerek, yaralı personelin gemiden helikopter ile tahliyesi sağlanmıştır. 3 cenaze gemide muhafaza edilmektedir. Liman yanaşmasına müteakip gerekli yasal işlemler başlatılacak olup olay Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir" denildi. Akar Denizcilik'ten yapılan açıklamada ise "Meydana gelen elim olayla ilgili olarak gerek şirketimiz gerekse resmi makamlar tarafından gerekli incelemeler ve araştırmalar titizlikle yürütülmekte olup, olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.