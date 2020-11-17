UEFA Uluslar Ligi'nde günün en dikkat çekici maçı İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Uluslar A Ligi Grup 4'te mücadele eden iki takım, sıralamada art arda bulunuyor. Grupta 9 puanla liderliği elinde bulunduran Almanya'yı, 8 puanla İspanya takip ediyor. 6'ıncı ve son maçların ardından grupta liderin kim olacağı belli olurken mücadele, büyük bir heyecan ve ilgiyle bekleniyor. Peki, İspanya - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İSPANYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'te günün maçı İspanya ile Almanya arasında oynanacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te, İspanya'nın Olimpico La Cartuja sahasında başlayacak. Karşılaşmayı, İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. Andreas Ekberg'in yardımcılıklarını ise Mehmet Culum ve Stefan Hallberg üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı Saran Grup, İspanya ve Almanya maçını ülkemizde canlı yayınlayacak. Karşılaşma, bu akşam saat 22.45'te S Sport 2'den naklen izlenebilir.