İspanya Kupası Copa Del Rey'de final heyecanı yaşanacak. Bu kapsamda Barcelona ile Athletico Bilbao kupayı kazanmak için zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.

BARCELONA - ATHLETİCO BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Athletico Madrid arasında oynanacak olan İspanya Kupası final maçı 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Estadio Olímpico de Sevilla stadyumunda oynanacak zorlu mücadele Türkiye saati ile 22:30'de başlayacak. Maç Tivibu Spor 2 den şifreli olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi Juan Martínez Munuera yönetecek. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero Sevilla ve Raúl Cabañero Martínez olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernández olacak.

BARCELONA - ATHLETİCO BİLBAO MUHTEMEL İLK 11

Atletico Bilbao'nun Barcelona maçı muhtemel ilk 11'i: Simon; De Marcos, Nunez, Martinez, Lekue; Berenguer, Vencedor, D Garcia, Muniain; R Garcia, Williams

Öte yandan Atletico Bilbao'da Yeray Alvarez, Peru Nolaskoain, Yuri Berchiche (hamstring), Oier Zarraga sakatlıkları nedeniyle Barcelona karşısında forma giyemeyecekler.

Barcelona'nın Athletico Bilbao maçı muhtemel ilk 11'i: Ter Stegen; De Jong, Pique, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembele

Ayrıca Barcelona'da sakatlığı bulunan kaleci Neto, Philippe Coutinho (diz), Ansu Fati (diz) zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak.