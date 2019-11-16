İspanya Malta maç sonucu: 7-0 İspanya Malta maç özeti

İki takım İspanya Malta dün gece karşı karşıya geldi. EURO 2020 elemeleri tüm heyecanıyla devam ederken sizin için maç özetlerini derledik.

İşte İspanya Malta maç sonucu ve İspanya Malta maç özeti detayları...

İspanya Malta maç sonucu

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda İspanya ile Malta karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 23. dakikasında Morata ile öne geçen İspanya, 41. dakikada Cazorla ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Danimarka Cebelitarık maç sonucu: 6-0

İspanya Malta maç özeti

İspanya, 62. dakikada Alcacer ile durumu 3-0'a getirdi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Pau Torres çıktı ve farkı 4'e yükseltti.

Dani Olmo 69. dakikada skoru 5-0 yaptı. Maçın 71. dakikasında Moreno'nun golüyle durum 6-0'a geldi.

Son sözü 85. dakikada Navas söyledi ve ve İspanya, Malta'yı 7-0 mağlup etti. Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İspanya, bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükseltti. Malta ise 3 puanda kaldı.