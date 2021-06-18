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  3. İspanya maskelerden kurtuluyor! Ülkenin başbakanı duyurdu

İspanya maskelerden kurtuluyor! Ülkenin başbakanı duyurdu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Mart 2020'den bu yana zorunlu olan maske uygulamasının 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda serbest olacağını duyurdu.

İspanya maskelerden kurtuluyor! Ülkenin başbakanı duyurdu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Barselona'da düzenlenen bir ekonomi formunda konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada maske kullanma zorunluluğunun açık alanda kaldırılması kararının önümüzdeki hafta yapılacak Bakanlar Kurulu olağanüstü toplantısında alınacağını duyurdu.

İspanya maskelerden kurtuluyor!

"ZORUNLU MASKE KULLANIMININ SON HAFTASI"

Sanchez "Açık alanda maske kullanmanın zorunlu olduğu son hafta olacak. Salgının başlamasından bu yana 15 ay geçti ve hükümet buna karşılık vermeyi hiçbir zaman bırakmadı." açıklamasında bulundu. Kovid-19 salgınına ilişkin hükümet olarak şimdiye kadar 32 yasa ve 50 kararname çıkardıklarını söyleyen Sanchez, tam normalleşmeye ve ekonomide toparlanmaya her geçen gün daha yakın olduklarını da belirtti.

İspanya maskelerden kurtuluyor!

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK SEVİYEDE

İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 12 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelerek dün itibariyle 96 olarak açıklanmıştı. Salgının başladığı günden itibaren, İspanya'da toplam can kaybı 80 bin 634'e, vaka sayısı da 3 milyon 753 bin 228'e ulaşmış durumda.
Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 28,7'sinde (13 milyon 641 bin 91 kişi) aşılama süreci tamamlanırken en az bir doz aşı olanların sayısı 22 milyon 365 bin 104'ü (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

İspanya maskelerden kurtuluyor!

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