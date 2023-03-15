İspanya Prensesi Leonor'a asker yolu göründü! Tahtın varisi 17 yaşında asker oluyor!

Tahtın birinci varisi İspanya Prensesi Leonor, Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısında alınan karar sonrası basına açıklaması yapan Savunma Bakanı Margarita Robles, prensesin deniz ve hava kuvvetlerinde 3 yıllık askeri eğitime başlamasıyla ilgili kararnamenin çıktığını duyurdu.

SİLAHLI KUVVETLERİNDEKİ İLK KADIN BAŞKOMUTAN OLDU

Prensesin ilk önce Zaragoza Askeri Akademisinde eğitime başlayacağını ardından ise Pontevedra’da deniz ve San Javier’de de hava eğitimi alacağını bildirdi. Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanya Silahlı Kuvvetlerindeki ilk kadın başkomutan olacak olmasından dolayı da prensesi tebrik etti. Galler’de bir kolejde lise eğitim gören Prenses Leonor, babası Kral 6. Felipe’nin 1985-1989 yıllarında aldığı askeri eğitimin benzerini alacağı bildirildi.