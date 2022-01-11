İspanya Süper Kupası: Barcelona – Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İspanya'da Süper Kupa heyecanı futbolseverleri bekliyor. Yarı final karşılaşmasında dünya futbolunun en önemli karşılaşmalarında El Classico futbolseverleri bekliyor. Bu nefes kesecek mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Barcelona – Real Madrid yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

İSPANYA SÜPER KUPA: BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupası: Barcelona - Real Madrid maçı 12 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Riyadh'da, King Fahd International Stadyumu'nda oynanacak.

İSPANYA SÜPER KUPA: BARCELONA – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

İspanya Süper Kupası: Barcelona - Real Madrid maçı Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 3, Tivibu 80 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.