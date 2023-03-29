İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!

İspanya'nın doğusunda yer alan Castellon ve Truel kentlerinde ormanlık alanda büyük bir yangın çıktı. Yangın 7. gününde de devam ederken toplamda 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü.

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İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!

İspanya'da günlerdir süren yangın faciasında yetkililer, büyük bir ekolojik zarara yol açan yangının hava şartlarının düzelmesiyle Castellon tarafı başta olmak üzere önemli bir bölümünün kontrol altına alındığını bildirdi.

İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!

20 UÇAK VE 500 KİŞİLİK EKİPLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler ise yangın soğutma ve söndürme çalışmalarına 20 uçak ve karadan 500 kişilik ekiple devam ettiği bilgisini verdi. Valensiya özerk hükümet başkanı Ximp Puig, sıcak havanın yarından itibaren etkili olacağını belirterek, bu sebeple yangının tekrardan alevlenmemesi için çok dikkatli olunmasını istedi.

4 BİN 600 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangından etkilenen yaklaşık çok sayıda köyde yaşayan 1500'e yakın İtalyan vatandaşı tahliye edilmişti. O vatandaşların ise evlerine geri döndüğü açıklandı. Castellon'da 23 Mart'ta başlayan ve kuzeye doğru yayılarak 4 bin 600 hektarlık alanı kül eden yangından dolayı bölgeye giriş ve çıkışlar jandarmanın kontrollünde yapılıyor.

BAŞBAKAN TÜM ZARARLARIN KARŞILANACAĞINI AÇIKLADI

Ülkede bu yılın en büyük ilk orman yangını olan, bölgedeki yaşam dışında tarım ve hayvancılığa da ciddi zarar veren Castellon-Teruel bölgesindeki yangından dolayı Başbakan Pedro Sanchez, tüm zararların karşılanacağı sözünü vermişti.

İspanya yanıyor! 4 bin 600 hektarlık alan küle döndü!

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