İspanya -Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemek ilk 11'ler...

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyinde en önemli turnuvası olan Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Bu kapsamda B Grubu'nda İspanya, Yunanistan'ı konuk ediyor.

İSPANYA -YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İspanya ile Yunanistan arasındaki maç Estadio Nuevo Los Carmenes stadyumunda Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Sport kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Giorgio Peretti yapacak.

İSPANYA -YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

İspanya'nın Yunanistan maçı muhtemek ilk 11'i şu şekilde: De Gea; Porro, Martinez, Llorente, Alba; Rodri, Thiago, Koke; Torres, Morata, Oyarzabal

Yunanistan'ın İspanya maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Vlachodimos; Mavrias, Papadopoulos, Tzavellas, Giannoulis; Zeca, Bouchalakis; Limnios, Bakasetas, Fortounis; Pavlidis