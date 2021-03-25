Bircan Bali ile Özer Gezen boşandı, Bali detayları anlattı!Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu! İşte Hatayspor maçında forma giyecek sürpriz isimler...İstanbul'da renkli cam filmine yasak! Karar tüm ticari araçlarda geçerli olacakTürkiye Redmi Note 10 serisi fiyatını duyurdu!Çorum Boğazkale Nüfusu 2020 - 2021 |  Boğazkale İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?SON DAKİKA! THY uçaklarında bomba paniği!Bahar Candan'a saldırı! Hastanelik oldu...Çorum Oğuzlar Nüfusu 2020 - 2021 |  Oğuzlar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?En yüksek riskli ilde korkutan manzara! Sokaklardaki yoğunluk tedirgin ediyor25 Mart 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İspanya -Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemek ilk 11'ler...

İspanya -Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemek ilk 11'ler...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk maçında İspanya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Peki İspanya -Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler...

İspanya -Yunanistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemek ilk 11'ler...

Dünya futbolunun milli takımlar düzeyinde en önemli turnuvası olan Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Bu kapsamda B Grubu'nda İspanya, Yunanistan'ı konuk ediyor. 

İSPANYA -YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

İspanya ile Yunanistan arasındaki maç  Estadio Nuevo Los Carmenes stadyumunda Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. Sport kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Giorgio Peretti yapacak. 

İSPANYA -YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

İspanya'nın Yunanistan maçı muhtemek ilk 11'i şu şekilde: De Gea; Porro, Martinez, Llorente, Alba; Rodri, Thiago, Koke; Torres, Morata, Oyarzabal

Yunanistan'ın İspanya maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde: Vlachodimos; Mavrias, Papadopoulos, Tzavellas, Giannoulis; Zeca, Bouchalakis; Limnios, Bakasetas, Fortounis; Pavlidis

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT