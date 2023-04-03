İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!

İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria Denizi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Alınan bilgilere göre ise Cantabria Özerk Topluluğu Başkanı Miguel Angel Revilla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

10 KİŞİDEN 7'Sİ KURTARILDI

Paylaşımda, "Botta 10 kişi bulunuyordu. Şu an 7 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp ve 2 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Yerel saatle 05.30 sıralarında yaşanan olayda hayatını kaybeden balıkçılardan birinin İspanyol diğerinin ise Ganalı olduğu öğrenildi. Kayıp olarak aranan kişinin ise Perulu olduğu belirtildi.