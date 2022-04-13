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  4. İspanya'da Covid-19 aşısı içinde yabancı bir cisme rastlandı! bunun üzerine 764 bin Moderna aşısının geri çekildi

İspanya'da Covid-19 aşısı içinde yabancı bir cisme rastlandı! bunun üzerine 764 bin Moderna aşısının geri çekildi

İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Covid-19 aşı tüpünde yabancı bir cisme rastlandı, sinek ya da böceğe benzetilmesi üzerine 764 bin 900 Moderna aşısının geri çekildi

İspanya'da Covid-19 aşısı içinde yabancı bir cisme rastlandı! bunun üzerine 764 bin Moderna aşısının geri çekildi

Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.

Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı.

İspanya'da Covid-19 aşısı içinde yabancı bir cisme rastlandı! bunun üzerine 764 bin Moderna aşısının geri çekildi

AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.

Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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