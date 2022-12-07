İspanya'da facianın eşiğinden dönüldü! Aynı yöne giden iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı

İspanya'nın Barcelona şehrinde aynı yöne giden iki trenin çarpışması sonucu 100'ün üzerindeki yolcu yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İspanya'da facianın eşiğinden dönüldü! Aynı yöne giden iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı 1

Alınan bilgilere göre kaza Montcada i Reixac İstasyonu'nda yerel saatle saat 07.50'de (TSİ 09.50) meydana geldi. Aynı yönde giden iki trenin bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sivil Koruma Kurumunun kaza nedeniyle verdiği alarm sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

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İspanya'da facianın eşiğinden dönüldü! Aynı yöne giden iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı
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