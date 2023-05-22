İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var

Real Madrid'de Vinicius Jr. şoku yaşanıyor. Valencia maçında taraftarların ırkçı saldırılarına uğrayan yıldız futbolcunun takımdan ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor.

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İspanya'da gündem ırkçılık. Bu kez hedefte Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius var

Real Madrid'in süper yıldızı Vinicius Jr. takımdan ayrılma kararı aldı. Diario Sport'un haberine göre Vinicius Jr. her maç ırkçı saldırıya uğradığını ve artık bıktığını ifade etti. Real Madrid'in Valencia ile oynadığı maçta Vinicius, Valencia taraftarının ırkçı saldırısına uğramıştı. Maçtan sonra yaptığı açıklamada yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı: '' Irkçıların kazandığı ödül benim maçtan atılmamdı, bu futbol değil bu La Liga.''

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VALENCIA TARAFTARINDAN IRKÇI SALDIRI

Vinicius, Valencia maçının 90+7. dakikasında kırmızı kart gördü, saha karıştı. Oyuncunun rakibi tarafından boğazının sıkıldığı, top atıldığı anlar ekranlara yansıdı. Aynı zamanda tribünlerden oyuncu aleyhine 'mono' yani maymun anlamına gelen tezahüratlar yapıldı.

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ANCELOTTİ ÇILDIRDI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Carlo Ancelotti,'' futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya Ligi'nin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece bir kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi.'' ifadelerini kullandı.

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