İspanya’da karantina 9 Mayıs’a kadar uzatılabilir

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkede korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin 9 Mayıs'a kadara uzatılmasını istedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Avrupa'da etkisini arttırmaya devam ederken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kongreden karantina tedbirlerinin 9 Mayıs'a kadar uzatılmasını isteyeceğini açıkladı. İspanya'da 14 Mart'tan bu yana karantina uygulanıyor. Başbakan, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün karantina önlemlerini kaldırarak, ikinci bir tırmanma aşamasına geçmeye izin vermeyiz" ifadelerini kullanırken, kongre tarafından 26 Nisan'da sona ermesi beklenen karantina süresinin 9 Mayıs'a kadar uzatılması halinde yeni sürecin öncekilerden farklı olacağını dile getirdi. Sanchez, yeni karantina süresinde gevşetilecek önlemlerden birisinin çocukların evlerde tutulması olacağını ifade ederken, hangi önlemlerin gevşetileceğine ise halk salığı açısından yapılan inceleme sonucunda karar verileceğini açıkladı.

İspanya'da hükümet karantina tedbirlerini iki defa uzatması nedeni ile üçüncü defa uzatılması için kongrenin onay vermesi gerekiyor. İspanya'da toplam korona virüs vaka sayısı 191 bin 726'ya, hayatını kaybedenler ise 20 bin 43'e ulaştı.

Kaynak: İHA