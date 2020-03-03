İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. İspanya’da korona virüsünden ilk ölüm

İspanya’da korona virüsünden ilk ölüm

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor.

İspanya’da korona virüsünden ilk ölüm

İspanya'da korona virüsü nedeniyle ilk ölümün yaşandığı açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İspanya'da yerel bir sağlık yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Valencia bölgesindeki erkek bir hastanın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı ülkede, 145 korona virüsü vakası bulunuyor.

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT