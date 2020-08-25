Yeni Mhk Başkanı Serdar Tatlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?MasterChef kim elendi? Geçen Hafta Kim Veda EttiSerdar Tatlı kimdir? Serdar Tatlı Kaç yaşında hangi takımlı?Malazgirt Savaşı’nın nerede yapıldığı araştırılacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Ahlat paylaşımıABD'de polisin sırtından vurduğu Jacob Blake felçli kaldı!Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı25 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye?İspanya'da Koronavirüs'teki sayı artışları korkutuyor!İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile korona virüs genelgesi!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İspanya'da Koronavirüs'teki sayı artışları korkutuyor!

İspanya'da Koronavirüs'teki sayı artışları korkutuyor!

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, dün 405 bin 436 olan toplam vaka sayısı bugün 7 bin 117 artışla 412 bin 553 olarak güncellendi.

İspanya'da Koronavirüs'teki sayı artışları korkutuyor!

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 117 arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerinde, salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid, toplamda 110 bin 300 vaka ile öne çıkan bölge oldu.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, dün 405 bin 436 olan toplam vaka sayısı bugün 7 bin 117 artışla 412 bin 553 olarak güncellendi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 116 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 924'e ulaştığı kaydedildi.

ispanya-koronavirus-001.jpg

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1403 hasta olduğu ve bunlardan 87'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artıştan dolayı yeni tedbirler alacağını açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına bilgi veren Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19'dan dolayı bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme ihtiyacı duyan özerk yönetimlerin, bu taleplerini meclise getirebileceklerini duyurmuştu.

Salgınla mücadeleye destek için ilk aşamada 2 bin askerin görevlendirileceğini belirten Sanchez, ayrıca teknoloji ve ek insan kaynağıyla birlikte Kovid-19'daki vaka eğrisini yeniden aşağıya indirmeyi hedeflediklerini aktarmıştı.

ispanya-koronavirus-2.jpg

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT