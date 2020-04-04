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İspanya’da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısındaki bilanço ağırlaşıyor.

İspanya’da koronavirüsten 809 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ölü sayısındaki bilanço ağırlaşıyor. İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 809 kişi daya hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle ülkede son 24 saatte 809 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 11 bin 744'e yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısının da 124 bin 736'ya yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA




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