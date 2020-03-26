İspanya'da koronavirüsten dolayı ilan edilen olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma kararına ilişkin Mecliste oylama yapıldı. Meclisteki 350 milletvekilinden sadece 44'ü genel kurul salonuna gelirken, diğer milletvekilleri dijital sistemle evlerinden oy kullandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla 14 Mart akşamı yürürlüğe giren ve 29 Mart'ta sona erecek 15 günlük ilk olağanüstü hal kararı, bu kez meclisin onayıyla iki hafta daha uzatılmış oldu.

Gece yarısı saat 01.58'e (TSİ 03.58) kadar süren oturum sonunda, olağanüstü halin uzatılması 321 evet ve 28 çekimser oyla (1 milletvekili oylamaya katılmadı) kabul edildi.

Olağanüstü hal gereği ülke genelinde sadece hastaneler, eczaneler ve marketler açık tutulurken, metro, otobüs, tren ve uçak seferleri azaltıldı.

Polis ve asker, sadece iş yerinden belge alan vatandaşların dolaşımına izin verirken, olağanüstü hali ihlal edenlere para ceza veriliyor.

Başbakan Pedro Sanchez, mecliste yaptığı konuşmada, siyasi partilerin koronavirüse karşı verilen mücadelede birlik olması gerektiğini belirterek, "Daha karanlık günler yaşayacağız ama çıkışın nerede olduğunu biliyoruz." dedi.

Sanchez, muhalefetteki bazı siyasi partilerden gelen, Kovid-19 ile mücadelede "ülkedeki tüm işleri durdurun ve serbest dolaşımı tamamen yasaklayın" önerisini reddetti.

Mecliste yapılan konuşmalarda, olağanüstü halin 11 Nisan sonrasında bir kez daha uzatılabileceğinin de sinyalleri verildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska ise 11 Nisan'dan itibaren olağanüstü halden dolayı alınan bazı önlemleri kaldırmayı umduklarını söyledi.

Meclis ayrıca tarım ve gıda sektöründe ve ekonomide acil yardımları öngören Bakanlar Kurulu kararnamelerini de onayladı.

- Başbakan Yardımcısı Calvo'da da koronavirüs tespit edildi

Diğer yandan solunum enfeksiyonu sebebiyle üç gün önce hastaneye kaldırılan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'da Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kabinede geçen haftalarda koronavirüs tespit edilen Eşitlik Bakanı İrene Montero ve Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın ise iyileştiği ancak karantinada olmaya devam ettikleri bildirildi.

- Çin'den sağlık malzemesi alındı

Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, Çin'den 432 milyon avro değerinde sağlık malzemesi satın aldıklarını açıkladı.

İlla "550 milyon adet maske satın aldık. Malzemeler hemen gelmeye başlayacak. Gelecek 5 hafta içinde 11 milyon adet eldiven gelecek. Kovid-19 hızlı tanı kitinden ise 5,5 milyon adet satın aldık ve nisan sonuna kadar hepsi gelecek. Ayrıca, nisan ve haziran ayları içinde 950 solunum cihazı alacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da Kovid-19'dan dolayı iptal edilen uçuşlarla mevcut durumda yurt dışında turist olarak bulunan 5 bin kadar İspanyol vatandaşının ülkeye getirilmeleri için çalışmaların sürdürdüğü duyurdu.

Kolombiya, Peru, Ekvator, Arjantin, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki İspanyolları ülkeye getirmek için 11 ticari uçuşun planlandığını aktaran Laya, diğer ülkelerdeki İspanyol vatandaşların da hafta sonuna kadar gelmelerinin öngörüldüğünü söyledi.

- La Liga kulüpleri için finansman arayışı

Maçların süresiz ertelendiği İspanya'da, ekonomik sorun yaşayan kulüpleri kurtarmak için de girişimler başlatıldı.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, amatör futbol kulüplerine 4 milyon avroya kadar yardım paketi hazırladıklarını açıkladı.

Rubiales, 1. ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga'ya en az 500 milyon avroluk finansman kaynağı bulunması gerektiğini belirterek, "Zorluk çekebilecek kulüplere yardım etmek için İspanya'nın en büyük 3 veya 4 bankasıyla birlikte 4, 5, 6 yıllık ödeme süresiyle en az 500 milyon avroluk finansman aranması teklifi sunmaya hazırız." dedi.

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19 hastalarında en fazla ölümün olduğu İspanya'da son verilere göre 3 bin 647 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 49 bin 515 oldu.

Kaynak: AA