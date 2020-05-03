İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 164 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 25 bin 264'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 276 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış bugün 164'e düşerken, bunun 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 hastalarında günlük en düşük ölüm artışı olması dikkati çekti.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 25 bin 264'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 838 artışla 217 bin 466'ya çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı son 24 saatte 1247 artışla 118 bin 902 oldu.

Salgından en fazla etkilenen iki özerk yönetimden, başkent Madrid'de ölü sayısı 8 bin 332'ye, vaka sayısı da 62 bin 205'e çıkarken, Katalonya'da bu sayılar 5 bin 185 ölü ve 50 bin 234 vaka olarak güncellendi.

Ülkede, iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkmaya devam etmesinin yanı sıra ölü ve vaka sayısındaki eğrinin aşağı yönlü gidişi salgınla mücadelede umutlandırdı.

Kovid-19'a karşı mücadelede gelen olumlu verilerden dolayı, ülke genelinde dünden itibaren spor yapmak ve dolaşmak için belirli saat aralıklarında ve kısıtlı alanlarda sokağa çıkılmasına izin verilmeye başlanmıştı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan ettiği ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin şartlarını gevşetmesine rağmen 23 Mayıs'a kadar uzatacağını açıklamıştı.

- Kademeli normalleşme süreci

Ülkede, yarından itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.

Hükümet, kademeli normalleşme sürecinin "4 aşamalı" olacağını açıklarken, yarın başlayacak "0 seviyesi" kapsamında ülkedeki restoran ve küçük işletmeler yarım randımanlı açılacak. Seat, Ford gibi araba üretim şirketleri de yarından itibaren kısıtlı seviyede fabrikalarını açacak.

Kovid-19 salgının en az görüldüğü Balear ve Kanarya adalarında bulunan 4 adada ise doğrudan "1. seviyeye" geçilecek. Buralarda pazar yerleri, kafeteryaların terasları ve kütüphaneler açılacak, sınırlı sayıyla açık kültürel aktivitelere izin verilecek.

Kovid-19'da aşı bulunmadan tam normalleşmeye geçilmeyeceğini, ekonomik gerekçelerle gevşetilen önlemlerin ikinci dalga salgına neden olabileceğini her seferinde vurgulayan hükümet, "yeni normalleşmeler" adını verdiği 4 aşamalı sürecin haziran sonunda tamamlanmasını öngörüyor.

Kaynak: AA