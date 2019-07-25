İspanya’da Sanchez hükümeti için güven oylamasında ikinci tur

Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez'in kurmak istediği azınlık hükümeti için bugünkü güven oylamasında sonuç yine olumsuz oldu.

İspanya Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in, 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği azınlık hükümeti için bugünkü ikinci tur oylamada basit çoğunluğa ihtiyacı vardı. 346 milletvekilinin katıldığı ikinci turda 124 evet, 155 hayır ve 67 çekimser oy kullanılması neticesinde Sanchez, hükümet kuramayacak.

İlk turun aksine basit çoğunluğun yeterli olacağı ikinci tur oylaması öncesinde Sanchez, "Mevcut parlamento aritmetiğiyle, anlaşmalara ihtiyaç duyuyoruz ama bir anlaşma mümkün değildi. PSOE'nin soluna bir güç eklemek için kaybettiğimiz tarihi fırsat nedeniyle üzgünüm" diyerek yeterince desteğe sahip olmadığını kabul etmişti. Salı günü gerçekleştirilen ilk turda, Pedro Sanchez ülkede 28 Nisan'da yapılan erken genel seçim sonrasında kurmak istediği azınlık hükümeti için ihtiyaç duyduğu mutlak çoğunluğun oyunu alamamıştı. Salı günü 350 vekilden 124'ü evet, 170'i hayır ve 52'si çekimser oy kullanırken 4 tutuklu vekil oylamaya katılamamıştı.

Şimdi ne olacak?

Sanchez'in ikinci turda da hedeflediği oy oranına ulaşamaması nedeniyle İspanya, başka bir ismin önderliğinde 23 Eylül'e kadar sürebilecek pazarlıklara yeniden başlayacak. Bugünden itibaren, Kongre Yönetmeliği'nin 172'nci maddesinde belirtildiği gibi, taraflar arasında yeni bir koalisyon pazarlığı ve hükümet kurma çalışmaları için 60 günlük süre başlıyor. 23 Eylül Pazartesi günü, yeni hükümet kurulabilmesi için son tarih olacak. Anlaşma sağlanamaması halinde İspanya Kralı 6. Felipe, 24 Eylül'de meclisi feshederek yeniden seçim duyurusunda bulunacak. Seçimler için belirlenen 47 günlük sürenin sonu olan 10 Kasım'da halk yeniden sandığa gidecek.

PSOE-Unidas Podemos koalisyonu Sanchez için tek ihtimal

Aşırı solcu Unidas Podemos Partisi'nden gelen koalisyon önerisini kabul etmesi, PSOE'nin yeni hükümeti kurabilmesi için tek alternatif olarak gözüküyor. İkinci turda hükümetin kurulabilmesi için, koalisyon hükümeti kurulmasını şart koşan ve ilk turda çekimser kalan Unidas Podemos, kilit pozisyonda bulunuyor.

PSOE lideri Sanchez, "turizm, konut ve spor" bakanlıklarını Unidas Podemos'a önerisini "gösterme bir koalisyon" olarak tanımlayan Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias teklifi reddettiği İspanyol basını tarafından öne sürüldü.

PSOE ve Unidas Podemos arasında son 48 saat içinde bir anlaşma sağlanamaması, bir ilk olacak koalisyon hükümeti İspanya siyaset tarihinde kurulması ihtimalini de ortadan kaldırdı. Dahası ülkede, ayrılıkçı Katalan siyasi partilerle sol partilerin özellikle kaçındıkları yeni bir erken seçimin daha önü açılacak.

Siyasi belirsizlik sürüyor

Son 4 yılda 3'üncü kez erken seçim yapılan İspanya'da, 28 Nisan'daki seçimlerden birinci parti çıkması sebebiyle PSOE lideri Sanchez, 6 Haziran'da İspanya Kralı 6. Felipe tarafından hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Ne sağ ne de sol kanadın mecliste yeterli çoğunluğu elde edemediği Nisan seçimleri, ülkedeki siyasi belirsizliğin devamı olarak yorumlanmıştı. Aşırı milliyetçiliğin yanı sıra göçmen ve İslam karşıtları politikasıyla genel seçimlere katılarak 24 milletvekili çıkaran aşırı sağcı Vox Partisi ise girdiği bu ilk seçimde İspanya'da yeni bir tehdit olarak değerlendirilmişti.

Sanchez, ülkedeki en temel sorunlardan biri olan Katalanların bağımsızlık taleplerine yönelik "Ayrılık değil birlikte yaşayamamak" cevabını vermiş ve kurulacak hükümetin, "sosyal adalet, istihdam, eğitim, konut ve yüksek kira sorunu, cinsiyet eşitliği ve asgari ücret ile emekli maaşlarında iyileştirmeye" odaklanması gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: İHA