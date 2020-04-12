İspanya’da son 24 saatte 619 kişi koronavirüsten öldü

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 619 kişi artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 167 artarak 166 bin 19'a çıktı. Ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 619 kişi daha artarak 16 bin 972'ye yükseldi.

Kaynak: DHA