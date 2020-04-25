İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 378 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 378 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 902'ye yükseldi.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 378 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22 bin 902'ye yükseldi. Toplam vaka sayısının ise 223 bin 759'a ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: DHA