İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 605 ölüm

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 605 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843'e çıktı.

İspanya'da bir günde 605 kişi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 15 bin 843'e, toplam vaka sayısı ise 157 bin 22'ye yükseldi. İspanyol medyası, bir günlük bilançoyu "24 Mart'tan itibaren en düşük ölü sayısı" başlığıyla duyurdu.

Kaynak: DHA