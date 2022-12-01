İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı

İspanya'da resmi kurumlara gönderilen bombalı zarflara bir yenisi daha eklendi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli bir zarfın polis tarafından kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

YAYINLAMA
Google News
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli bir zarfın polis tarafından kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

İspanya'da resmi kurumlara gönderilen bombalı zarflara bir yenisi daha eklendi. İspanyol yetkililer, dün Ukrayna Büyükelçiliğine gönderilen ve patlamaya neden olan benzer bir şüpheli bir zarfın başkent Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğine gönderildiğini açıkladı. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, polisin ABD Büyükelçiliği'ne gönderilen şüpheli zarfı kontrollü şekilde imha ettiği aktarıldı. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

paris1.webp

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ DAHİL 4 ADRESE ŞÜPHELİ ZARF GÖNDERİLDİ

İspanya'da şu ana kadar İspanyan Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna Büyükelçiliği, Avrupa Birliği Uydu Merkezine ve Ukrayna'ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah fabrikasına şüpheli zarf gönderildi. İçişleri Bakanlığı Güvenlikten Sorumlu Devlet Sekreteri Rafael Perez yaptığı açıklamada, şüpheli zarflar arasında sadece hava üssüne gönderilenin sağlam olduğunu ve incelendiğini belirtti. İlk değerlendirmeye göre 5 zarfın da muhtemelen İspanya içinden gönderilmiş olduğunu aktaran Perez, Başbakan Sanchez'e gönderilen zarfın ardından kamu binalarında güvenliğin artırıldığını aktardı.

Zaragoza'daki bir hükümet yetkilisi ise, hem silah fabrikası hem de Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen zarflarda göndericinin aynı e-posta adresine sahip olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e 24 Kasım'da Ukrayna Büyükelçiliğinde patlamaya neden olan "benzer" bir zarfın gönderildiğini ve güvenlik servisleri tarafından tespit edilip etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PAKETİN X-RAY İLE TARANDIKTAN SONRA İÇERİSİNDE "BİR MEKANİZMA" BULUNDU

İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün Torrejon de Ardoz'da Hava Kuvvetleri üssünde bulunan Avrupa Birliği Uydu Merkezine içinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen paket gönderildiği duyuruldu. Paketin X-ray ile tarandıktan sonra içerisinde "bir mekanizma" bulunduğunun tespit edildiği aktarılarak, hava üssüne takviye güvenlik gücü konuşlandırıldığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, dün akşam saatlerinde ise Zaragoza kentinde Ukrayna'ya C90 roketatar sistemi tedarik eden Instalaza adlı silah şirketine bombalı mektup gönderildiği bildirilmişti. Zarfın açılmadan güvenlik güçlerine haber verildiği, içerisinde Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gönderilene benzer el yapımı bomba bulunduğu ifade edildi. Bombanın kontrollü şekilde patlatıldığı, kimsenin yaralanmadığı aktarıldı.

İspanya'da dün yerel saatle 13.00 sıralarında Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne bombalı zarf gönderilmiş, zarfı açan büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, olayın ardından tüm Ukrayna büyükelçiliklerinde güvenliğin arttırılması talimatı vermişti.

Öte yandan posta paketlerinde küçük patlayıcı cihazların gönderilmesi İspanya'da uzun yıllar boyunca faaliyet göstermiş olan ayrılıkçı silahlı Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA) grubunun aktif olduğu yıllarda yaygın bir olaydı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!
Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!
Son Haberler
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
Milyonlar merakla bekliyordu! Türk-İş Başkanı Ergün Atalay açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihleri belli oldu
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
Ünlü manken Burcu Esmersoy'a bakan bir daha baktı! Yaşını duyan inanamadı: "Yaş aldıkça güzelleşiyor"
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
Başkan Köse, sistematik şekilde tüm alanlara da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor
Başkan Köse, sistematik şekilde tüm alanlara da çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Havalimanında skandal görüntüler! Defalarca sinyal verdiği için isyan eden adam, x-ray cihazından çırılçıplak soyunarak geçti!
Havalimanında skandal görüntüler! Defalarca sinyal verdiği için isyan eden adam, x-ray cihazından çırılçıplak soyunarak geçti!
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Otoyolda heyelan faciası! Onlarca araç toprak altında kaldı, 50'ye yakın kişi...
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Ameliyata alınan Armağan Çağlayan'ın sağlık durumu belli oldu!
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
O ülkede yer yerinden oynadı! 5.7 büyüklüğünde deprem!
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama!
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonucu patlama!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"