İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?
İspanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İspanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İspanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
İspanya ya da resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık ile komşudur
İspanya'nın Başkenti?
“Madrid” şehri İspanya'nın başkentidir.
İspanya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”İspanya'nın para birimidir.
İspanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
İspanya'nın telefon alan kodu : + 34
İspanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
İspanya
İspanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Madrid
İspanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Spain
İspanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Madrid
İspanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Madrid - Madril
İspanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
España -Espanya -Espainia -Espanha
İspanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
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