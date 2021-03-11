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İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, İspanya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden İspanya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya ya da resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık ile komşudur

İspanya'nın Başkenti?

“Madrid” şehri İspanya'nın başkentidir.

İspanya'nın Para Birimi Nedir?

Euroİspanya'nın para birimidir.

İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

İspanya'nın telefon alan kodu : + 34

İspanya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

İspanya

İspanya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Madrid

İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Spain

İspanya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Madrid

İspanya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Madrid - Madril

İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

España -Espanya -Espainia -Espanha

İspanya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca/Galiçyaca Katalanca Baskça Aranca

İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

İspanya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? İspanya'nın Bayrağı Nasıldır?

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