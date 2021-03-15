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İspanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İspanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İspanya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden İspanya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

İspanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İspanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İspanya ya da resmî adıyla İspanya Krallığı Avrupa'nın güneybatısında, İber Yarımadası'nda yer alan ülkedir. Güneyde ve doğuda Akdeniz'e, kuzeyde ise Atlantik Okyanusu'na kıyısı vardır. Batıda Portekiz, kuzeyde Fransa, Andorra ve güneyde Birleşik Krallık ile komşudur

İspanya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

İspanya, 47100396 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 30. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,006 olduğu görülmektedir.

İspanya'nın Müslüman Nüfus sayısı 650000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 1 olarak rakamlara yansımıştır.

İspanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İspanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İspanya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  İspanya'nın yüz ölçümü 507814 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

İspanya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 6390  km²    Karasal Alan : 498980 km²

İspanya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? İspanya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

İspanya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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