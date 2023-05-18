İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanya'dan gelen 11 kişilik dağcı ekip, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmandı.

YAYINLAMA
Google News
İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanya'dan gelen 11 kişilik dağcı grubu, Bitlis' in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'na tırmandı.

Adilcevaz ilçesine gelen dağcı ekip; Yusuf İpin, Orhan Temel ve Volkan Temel öncülüğünde Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı konumundaki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Yusuf İpin yapmış olduğu açıklamada, bu günlerde yabancı turistlerin ve dağcılar Süphan Dağı'na yoğun ilgilerinin olduğunu ifade etti. İpin sözlerini ''haftada en az bir grup dağcı Süphan Dağı'na tırmanış yapıyor. Bu da çevre ekonomisine gayet güzel bir katkı oluyor" ifadeleriyle noktaladı.

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu! 13 gündür kayıp olan Eşmi Akıncı bulundu: Neler yaşadığını anbean anlattı
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ankara'da kuvvetli fırtınanın hızı 45km hızı buldu! Çatılar ve bir caminin minaresi uçtu
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
Ev Almak İsteyenlere Büyük Fırsat Doğdu! 5 Milyon TL Kredi Desteği Geldi
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
BİM'de Büyük Kampanya! Tuvalet Kağıdı 32 TL! Kaçırmayın
Son Haberler
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti, iş yerleri sular altında kaldı
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Hakarette son nokta! Depremzedelerden sonra sıra şehit ve ailelerine geldi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
Soğuk kanlılığı şok etti! Kız arkadaşının cesediyle selfi çekildi!
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Survivor'dan elenen isim belli oldu! Adadan gözyaşları içerisinde ayrıldı!
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...
Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...
E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor
E-Devletten Başvuru Yapana Aile Destek Programı Ödemesi Yapılıyor
Çok Okunanlar
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
CHP'de 2. turu beklenmeden parti içinde hesaplaşmalar şimdiden başladı! sıra Tuncay Özkan'da mı?
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, ikinci turda Erdoğan'ın alacağı oyu açıkladı
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
Şanlıurfa, temiz ve kaliteli suya kavuşuyor
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
MHP Amasya'dan kaç milletvekili çıkardı? Amasya milletvekili dağılımı ve sayısı!
Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır? İşte Erkekte ve Kadında Nişan Yüzüğünün Takılması Gereken El
Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır? İşte Erkekte ve Kadında Nişan Yüzüğünün Takılması Gereken El
ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi
ÖSYM'den personel alımı atağı! Lisans mezunlarına müjde: Başvuru şartları ve kadro şekillendi
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
Engelli öğrencilere ’asker kınası’ yapıldı, törende hem eğelenip hem de duygu dolu anlar yaşadılar
Yorumlananlar
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Tanju Özcan yeter artık: Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Cüzdanı almak isteyen 14 yaşındaki gencin bileğine makas saplandı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları