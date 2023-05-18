İspanyol dağcılar Süphan Dağı’na tırmandı

İspanya'dan gelen 11 kişilik dağcı grubu, Bitlis' in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'na tırmandı.

Adilcevaz ilçesine gelen dağcı ekip; Yusuf İpin, Orhan Temel ve Volkan Temel öncülüğünde Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı konumundaki Süphan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Yusuf İpin yapmış olduğu açıklamada, bu günlerde yabancı turistlerin ve dağcılar Süphan Dağı'na yoğun ilgilerinin olduğunu ifade etti. İpin sözlerini ''haftada en az bir grup dağcı Süphan Dağı'na tırmanış yapıyor. Bu da çevre ekonomisine gayet güzel bir katkı oluyor" ifadeleriyle noktaladı.