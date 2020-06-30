İspanyol devi Barcelona fena karıştı!

Celta Vigo maçının ardından Barcelona soyunma odasında gerginlikler tavan yaptı. Katalan ekibinde maç sonunda Teknik Direktör Setien ve futbolcular arasında yer yer kavgaya yükselen bir tartışma yaşandı.

Geçtiğimiz hafta 2 kez öne geçmesine rağmen Celta Vigo karşısında 2 puan bırakarak Real Madrid'in arkasında ikinci sıraya yerleşen Barcelona'da gerginlikler artış gösterdi. Maç içerisinde 2 golle takımına katkı sağlayan Luis Suarez'in oyundan alınması takım arkadaşları tarafından oldukça tepki çekti. Bunun üzerine maç sonunda soyunma odasında tartışmaların alevinin yükseldiği belirtiliyor.

SETİEN'İN OTORİTESİ SARSILIYOR

Katalan ekibinde yaşanan bu olaylar İspanyol basınında Quqiue Setien'in otoritesinin sarsıldığına yönelik yankı buldu. Maç sonunda yaşanan olayların yanı sıra maç içerisinde de dikkat çekici bir olay yaşandı. Takımın yıldızı Lionel Messi yardımcı antrenör tarafından verilen taktikleri dinlemeden sırtını dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

SETİEN İÇİN ÇARE ŞAMPİYONLUK

Barcelona yönetiminin de Setien'in takımdaki geleceğini tartışmaya başladığı iddia edildi. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılamaması halinde tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Barcelona'nın başına 3 Ocak'ta getirilen Setien'in görevine son vermesi halinde, Katalan ekibinin efsane eski futbolcu Xavi ile anlaşabileceği söyleniyor.