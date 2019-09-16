İspanyol modelin avukatı, Tuba Ünsal'ın aldığı darp raporu ile ilgili açıklama yaptı 

İSYANYOL model-tasarımcı Elisabeth Mas Vall, boşanma aşamasında olduğu iş insanı Caner Karaloğlu ve sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü oyuncu Tuba Ünsal'ın kendisini bir günde iki kez dövdükleri iddiasıyla savcılığa yaptığı şikayetinin ardından avukatı aracılığıyla basın açıklamasında bulundu. Tuba Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı da çıkaran Elisabeth Mas Vall'ın avukatı Zeynep Hatemi açıklamasında, 29 Ağustos 2019'da yaşandığı iddia edilen şiddet olaylarına ilişkin, Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal hakkında soruşturma sürecinin devam ettiğini belitti.

İTİBARINI ZEDELEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hukuki işlemlere ilişkin olarak, Karaloğlu ve Ünsal'ın Instagram sosyal medya hesaplarında ve belirli televizyon programlarında yapmış oldukları paylaşım ve açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada avukat Zeynep Hatemi, Elizabet Mas Vall'ın itibarını zedeleme ile hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlerin üzerini örtme amacının taşındığı ileri sürüldü.

15 GÜN SONRA ALINAN RAPOR

Elizabet Mas Vall'ın eşi Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal'ın fiziksel şiddetine tehdit ve hakaretlerine maruz kalarak resmi bir sağlık kuruluşundan darp raporu aldığının hatırlatıldığı açıklamada, olaydan 15 gün sonra Tuba Ünsal'ın aldığı belirtildi. Ünsal'ın aldığı darp edildiğine ilişkin söylem ile raporun o gece yaşananlarla hiçbir ilgi ve alakası bulunmadığı ileri sürüldü.

ANNELİĞİ HEDEF ALINIYOR

Avukat Zeynep Hatemi açıklamada şunları dedi;

"Elizabet Mas Vall'a yöneltilen asılsız şiddet eylemlerinin hiçbirini kabul etmediğimizi, asıl şiddet mağdurunun müvekkilimiz olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz. Anayasamızın 41. maddesinde de belirtildiği üzere; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır." Buna karşın, Caner Karaloğlu ve Tuba Ünsal tarafından müvekkilimiz Elizabet Mas Vall'ın aile birliği ve anneliğini hedef alan asılsız iddia ve açıklamalar hem müvekkilimizin kişilik haklarına saldırı teşkil etmekte hem de müvekkilimizi karalamaya yönelik olarak yapılan yayınlarla adeta evlilik dışı ilişki, toplumumuz gözünde meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır."

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Caner Karaloğlu'nun eşi Vall'a karşı sadakat yükümlülüğünün devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Tuba Ünsal'ın, Elizabet Mas Vall'ın küçük çocuğu ile hiçbir hukuki veya organik bağı bulunmadığı hatırlatıldı. Ünsal'ın, hukuka aykırı eylemlerini meşrulaştırma gayreti içinde Vall'ın anneliği ve sosyal hayatı üzerinden yapmış olduğu açıklamaların kişilik haklarına doğrudan saldırı olduğu ve hukuki sürecin başlatılacağı açıklamada yer aldı.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEK

Avukat Zeynep Hatemi açıklamada, "Bu şahısların suç teşkil eden ve hukuk tanımaz ve toplumca benimsenen etik değerlere aykırı eylemlerine karşı, müvekkilimiz küçük çocuğunun en iyi şekilde bakımı ve iaşesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir" dedi.

DHA